Reinraumtechnik Ulm hat seine Geschäftsführung verstärkt: Steffen Rieger unterstützt seit 1. Januar den geschäftsführenden Gesellschafter Dietmar Renz, der sich in naher Zukunft zurückziehen will. Steffen Rieger kommt vom Unternehmen Optima Pharma, wo er für Heißluftsterilisationstunnel und Isolatortechnik verantwortlich war und zuletzt die Position des Gruppenleiters der Prozesstechnik inne hatte. Während seines Studiums der Pharmatechnik war Rieger für Reinraumtechnik Ulm in der Montage, Dokumentation ...

