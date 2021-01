Das Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi hat in seinem Papierwerk in Štetí in der Tschechischen Republik eine Papiermaschine für Spezialkraftpapier in Betrieb genommen. Mit der Investition in Höhe von 67 Mio. Euro verfügt das Unternehmen jetzt über die erste europäische Papiermaschine zur Herstellung von Spezialkraftpapieren aus frischen und recycelten Fasern für Tragetaschen im Einzel- und Onlinehandel. Die Papiermaschine soll jährlich bis zu 130.000 t Spezialkraftpapier produzieren, wodurch Mondi laut eigenen Angabenmit dem größten Sortiment an Tragetaschen für Endverbraucher in Europa aufwarten ...

