Das Flite-Konsortium hat den Bau einer sogenannten Alcohol-to-Jet-Anlage (AtJ) angekündigt. Die Anlage mit einer Produktionskapazität von 30.000 t/a soll Ethanol auf Abfallbasis in nachhaltiges Kerosin umwandeln. Bei dem angekündigten Projekt handelt es sich um eine "vorkommerzielle" Anlage, deren genauer Standort in Europa noch nicht mitgeteilt wurde. Das Projekt erhält 20 Mio. Euro an Fördergeldern ...

