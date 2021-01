Auf dem Radar: Polytec GroupStieg am Dienstag um 3,41 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 89% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 12,92 Prozent Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 8,46 /8,51Veränderung zu letztem SK: 0,06% Auf dem Radar: VerbundStieg am Dienstag um 4,67 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 91% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 10,59 Prozent Plus. Mit 73,33 Prozent Buys jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Kauf-Anteil.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 75,75 /75,90Veränderung zu letztem SK: -1,84% Auf dem Radar: PalfingerAm Dienstag auf neuem Jahreshoch geschlossen (29) ....

