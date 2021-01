In einem positiven Marktumfeld für Autoaktien können die Papiere von Daimler am Mittwoch mit einem Plus von über drei Prozent herausstechen. Damit lassen die Stuttgarter die Konkurrenten Volkswagen +2,00% und BMW +1,99% hinter sich. Besonderer Kurstreiber für die Daimler-Aktie war dabei eine Kaufempfehlung durch die HSBC.HSBC-Experte Henning Cosman stufte Daimler wegen viel besserer mittelfristiger ...

