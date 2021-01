AT&S ist bekanntlich mit seinen Produkten auch im Automobil-Sektor stark vertreten. In einem Produkt-Film erklärt das Unternehmen, welche Aufgaben die AT&S-Leiterplatten in den Fahrzeugen erledigen. So sind Sensorik und die zentrale Datenverarbeitung wichtige Beiträge zur Fahrzeugsicherheit, die letztendlich autonomes Fahren ermöglichen wird. Der Datenverkehr nimmt zu, ebenso wie die Anzahl der implementierten Lösungen. In einem Video gewährt AT&S Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...