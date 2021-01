Qiagen will im ersten Quartal in den USA erneut einen Antrag auf Notfallzulassung für den QIAreach Covid-Antigen-Test stellen. An der Börse kommt diese Nachricht gut an.Die Entscheidung für eine erneute Einreichung erfolgt, nachdem Qiagen den im November 2020 eingereichten Antrag zurückgezogen hat, um ein in Zusammenhang mit verwendeten Reagenzien aufgetretenes Problem zu adressieren. Man gehe davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...