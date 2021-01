Weiter zulegen konnte der heimische Markt, der ATX konnte auch zur Wochenmitte im Plus schliessen und um weitere 0,8% anziehen. Nach einem eher verhaltenen Start folgte eine erste starke Phase am Vormittag, diese Gewinne mussten aber relativ umgehend wieder abgegeben werden, am Nachmittag drehte der Leitindex erneut ins Plus und konnte diese Zuwächse dann bis zum Ende halten. CA Immo erzielte ein Plus von 4,1%, laut Medienberichten überlegt Aggregate Holdings ein Gebot für das Immobilienunternehmen abzugeben, der Immobilieninvestor hat laut diesem Bericht im Dezember erfolglos versucht, den fast 30 Prozent betragenden Anteil des US-Investors Starwood Capital an der CA Immo zu erwerben, jetzt überlegt er, an andere Aktionäre mit dem Angebot heranzutreten. Heute ...

