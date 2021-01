Die aktuell längste Serie: Stratasys mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 30.19%) - die längste Serie dieses Jahr: Callaway Golf 7 Tage (Performance: 13.79%). Tagesgewinner war am Mittwoch Lion E-Mobility mit 29,35% auf 5,20 (422% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,93%) vor Heidelberger Druckmaschinen mit 27,64% auf 1,14 (589% Vol.; 1W 34,76%) und Pantaflix mit 9,83% auf 1,28 (565% Vol.; 1W 15,25%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -22,56% auf 0,03 (101% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Klondike Gold mit -12,88% auf 0,14 (236% Vol.; 1W -4,70%), European Lithium mit -6,51% auf 0,06 (206% Vol.; 1W 41,03%)Die höchsten Tagesumsätze hatten General Motors Company (5298,71 Mio.), Ford Motor Co. (2715,72) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...