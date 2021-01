Aggregate Holdings nimmt Stellung zu den Marktspekulationen im Zusammenhang mit einem möglichen Erwerb einer Beteiligung an CA Immo. Aggregate bestätigt, gegebenenfalls einen möglichen Erwerb einer Beteiligung an CA Immo zu erwägen, einschließlich der Legung eines Teilangebots für die Aktien der CA Immo gemäß den Bestimmungen des Österreichischen Übernahmegesetzes (ÜbG). Es bestehe keine Gewissheit, ob ein solcher Beteiligungserwerb erfolgt, noch zu welchen Bedingungen, betont die Gesellschaft. Aggregate Holdings ist eine überwiegend auf Deutschland ausgerichtete Immobilieninvestmentgesellschaft, die auch Beteiligungen in Portugal besitzt. Das Unternehmen verfügt eigenen Angaben zufolge über 3,6 Mrd. Euro an ...

