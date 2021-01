Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:28 liegt der ATX mit +0.37 Prozent im Plus bei 3038 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +8.11% auf 1.2 Euro, dahinter Palfinger mit +4.73% auf 31.525 Euro (Jahreshoch) und FACC mit +3.32% auf 9.505 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13970 (+0.35%). - Palfinger auf Jahreshoch- Mit dem Palfinger-Elvis im Auto- Günther Walcher, der neue Name im CA Immo Spiel- PIR-News: Andritz, Do&Co, Flughafen Wien, Wienerberger, Palfinger, RHI Magnesita, Erste, RBI, VBV- Kurze: voestalpine, CA Immo, OMV- Unser Robot sagt: Immofinanz, AT&S, Fabasoft und weitere Aktien auffällig- Börsegeschichte 21.1: New Economy-Ende im ATX- Depots dad.at, bankdirekt.at, wikifolio DE000LS9BHW2: Fabasoft neu im PIR-Depot- wikifolio ...

