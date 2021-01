Stefan Theiler hat sich über mehrere Jahre in verschiedenen Positionen innerhalb des schweizer Familienunternehmens bewährt. Zuletzt war er als Entwicklungsleiter bei Schurter in Deutschland tätig. Der bisherige Deutschland-Geschäftsführer Bruno Ochs hat die neu gestaltete Position des Group Business Development Manager für die Unternehmensgruppe angetreten. Der neue Geschäftsführer bei Burisch Elektronik Bauteile in Wien, Hellmar Adler, kommt ebenfalls ...

