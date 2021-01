Ein Blick zurück in die Anfangstage zeigt eine andere Welt. Das ZDF startete den Sendebetrieb in schwarz-weiß, ebenso lief die Sportschau an, das erste Kernkraftwerk Deutschlands ging ans Netz, Juri Gagarin und Alan Shepard flogen als erste Menschen ins All, und die Berliner Mauer wurde gebaut. Armin Laschet, Lothar Matthäus, Eddie Murphy, Barak Obama und George Clooney wurden geboren. Corona war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...