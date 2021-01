Im Jahr 2020 strömte eine Flut neuer Investoren an die Aktienmärkte. Welche Folgen das hat, erläutert wikifolio-Trader Philipp Haas. Quelle: Johannes Plenio, pexels.com Aktienboom 2020 2020 erfuhren Aktien einen regelrechten Hype. Online-Broker verzeichneten Kundenwachstum im zweistelligen Prozentbereich, die Klicks auf Finanz-Videos und Blogs schossen in die Höhe. Das bestätigt auch Top-Trader Haas (investresearch): "Ich merke - wie alle - seit März gestiegenes Interesse an Aktien, was sich auch am Wachstum meines YouTube-Kanals belegen lässt." Plakativ nachweisen lässt sich der Aktienboom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...