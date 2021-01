Andritz erhielt vom Energieerzeugungsunternehmen Mainstream Energy Solutions den Auftrag zur Modernisierung eines Maschinensatzes im Wasserkraftwerk Jebba am Niger Fluss in Nigeria. Der Auftrag hat einen Wert von mehr als 30 Mio. Euro, die Inbetriebnahme ist für Ende 2023/Anfang 2024 geplant.Andritz ( Akt. Indikation: 40,80 /40,86, 1,21%) Das Catering-Unternehmen Do&Co begibt nun die bereits angekündigte unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeit bis Januar 2026 im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Der Nettoerlös wird zur "organischen und nicht-organischen Weiterentwicklung" und zur Aufrechterhaltung der Liquidität verwendet werden, wie Do&Co mitteilt. Die mit 100.000 Euro gestückelte Wandelschuldverschreibungen werden in einem ...

