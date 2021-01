voestalpine produziert aufgrund der Bedarfslage ab sofort wieder mit zwei Hochöfen am Standort Donawitz, so das Unternehmen. Eines der beiden Aggregate mit einer Roheisenkapazität von jährlich rund 750.000 Tonnen sei über den Sommer 2020 einer planmäßigen Zwischenreparatur unterzogen worden und entsprechend der Nachfrageentwicklung nun wieder hochgefahren, wie voestalpine informiert. Aggregate Holdings nimmt Stellung zu den Marktspekulationen im Zusammenhang mit einem möglichen Erwerb einer Beteiligung an CA Immo und bestätigt, gegebenenfalls einen möglichen Erwerb einer Beteiligung an CA Immo zu erwägen, einschließlich der Legung eines Teilangebots für die Aktien der CA Immo gemäß den Bestimmungen des ...

