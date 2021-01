Im vergangenen Jahr konnte shöpping, der Online-Marktplatz der Österreichischen Post, ein deutliches Plus bei den Bestellungen verzeichnen. Der Handelsumsatz hat sich den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, insgesamt wurden rund 500.000 Pakete über den Online-Marktplatz verschickt. Auch für 2021 wird ein deutlicher Zuwachs erwartet. Erstmals seit seiner Gründung im Jahr 2017 wird das Start-up im operativen Bereich schwarze Zahlen schreiben. "Das ist ein stolzer Sprint, den wir mit shöpping in den letzten Jahren hingelegt haben. Wir wollen uns 2021 aber nicht auf unserem Erfolg ausruhen, sondern große Investitionen in die Zukunft tätigen und weiterwachsen. Dazu verbessern wir die Leistung der technischen Infrastruktur ...

