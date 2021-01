Die wachsende Bedeutung des US-Sofware-Konzerns im vergangenen Jahr auch nach außen deutlich sichtbar: Im Sommer ersetze Salesforce den Ölmulti ExxonMobil im US-Leitindex Dow Jones Industrial. Was das Unternehmen umtreibt, was Finanzexperten sagen und wie es mit den Aktien in absehbarer Zeit weitergehen könnte..Der US-Software-Konzern Salesforce baut sein Geschäft stetig aus. Mit der Software zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...