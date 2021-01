Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -0,08% auf 3024,21, davor 3 Tage im Plus (2,67% Zuwachs von 2947,96 auf 3026,59), ATX Prime -0,01% auf 1537,46, davor 3 Tage im Plus (2,68% Zuwachs von 1497,39 auf 1537,56), ATX TR -0,08% auf 5945,5, davor 3 Tage im Plus (2,67% Zuwachs von 5795,59 auf 5950,18), Immofinanz -2,41% auf 17,39, davor 3 Tage im Plus (3,18% Zuwachs von 17,27 auf 17,82), CA Immo -1,76% auf 36,25, davor 3 Tage im Plus (5,73% Zuwachs von 34,9 auf 36,9), AT&S -0,53% auf 28,15, davor 3 Tage im Plus (5,2% Zuwachs von 26,9 auf 28,3), SBO -1,15% auf 34,25, davor 3 Tage im Plus (3,28% Zuwachs von 33,55 auf 34,65). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Addiko Bank (bester), DO&CO (bester), FACC (bester), Palfinger (bester), Zumtobel (bester), ATX ...

