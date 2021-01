Zürich (awp) - Der Chefanwalt der Bank Vontobel ist am vergangenen Mittwoch gestorben. Enrico Friz habe den Bereich Legal & Compliance seit 2017 geleitet. Zudem war Friz Mitglied des Executive Committees der Bank, wie Vontobel am Freitag mitteilte. Er habe massgeblich an der positiven Entwicklung von Vontobel mitgewirkt, ...

