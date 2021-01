Die umfassende Vernetzung von allem mit allen stellt die Grundlage für viele Zukunftsszenarien wie Industrie 4.0 oder dem sogenannten industriellen Internet der Dinge (Industrial Internet of Things, IIoT) dar. Damit dies gelingt, müssen die heute getrennten Bereiche der Automatisierungs- und Informationstechnik noch besser integriert werden. Dabei nehmen die Standards des Time Sensitive Networkings (TSN) eine Schlüsselrolle ein. Doch wofür steht TSN, welche Standards sind relevant und wie wird die Entwicklung eingeschätzt? Es ist also Zeit für eine Übersicht. Bei einem Blick in die aktuellen Automatisierungsarchitekturen ...

