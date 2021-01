S&T kauft über ihre Tochterfirma Kontron das Linzer Softwareunternehmen HC Solutions GmbH. Der Kaufpreis liegt bei 0,7 Mio. Euro. HCS wird im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von ca. 7 Mio. Euro bei einem Breakeven und einem negativen Eigenkapital ausweisen. Verzögerungen bei Kundenprojekten, aufgrund von Covid-19, hätten im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einem Umsatzrückgang geführt, so S&T S&T-CEO Hannes Niederhauser: "Mit dem Erwerb der HC Solutions stärken wir unseren IoT-Software Bereich, den am schnellsten wachsenden Bereich in der S&T Gruppe, und bekommen 50 erfahrene Software-Entwickler am Standort Linz dazu als auch Zugriff auf kosteneffiziente Freelancer in Osteuropa. Ich freue mich, dass wir auch dieses Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...