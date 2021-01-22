BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 15 (12,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 239 (232) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LEIFHEIT AUF 53 (45) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 16,50 (13) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 255 (250) EUR - 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 81 (65) EUR - 'OUTPERFORM'DAVY SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 6 (8,50) EUR - 'UNDERPERFORM'DEUTSCHE BANK HEBT ALSTRIA OFFICE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 19 (18,50) EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 6 (4) EUR - 'HOLD'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR AURUBIS AUF 83 (82) EUR - 'KAUFEN'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 17,20 (16) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 145 (133) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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