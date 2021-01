Airbus fährt Flugzeugproduktion langsamer hoch als gedacht Verlagshaus Bastei Lübbes übertrifft seine Erwartungen Corestate-Tochter Hannover Leasing erwirbt Büro-Neubau des'Johannis-Quartier' in Chemnitz für Spezial-AIF Henkel stellt trotz Corona-Krise weiter Leute ein, Gespräch mit Personalvorstand (Rheinische Post) "Wir wollen wachsen, aber nicht um jeden Preis", Gespräch mit Telefonica-Deutschland-Finanzvorstand (BöZ) OHB-Chef will nach Galileo-Pleite Neuausrichtung beschleunigen, Gespräch mit Marco Fuchs (FAZ) ProSiebenSat.1 kommt mit leichter Delle durch die Corona-Krise Siemens will nach starkem operativen Quartal Prognose überprüfen Surteco verhandelt mit der Schürfeld-Gruppe über deren Beitritt zum Aktienpool Salzgitter über den Erwartungen - Rückkehr in die ...

