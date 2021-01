Mit der personellen Aufstockung soll die Integration der Thematik Environmental, Social and Governance (ESG) in der gesamten Bank vorangetrieben werden, wie es in einer Mitteilung der Credit Suisse vom Freitag heisst.Neu stossen Michael van der Meer, Angela Saxby, Sina Dorner-Müller und Timothy Oehmigen von Robeco zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...