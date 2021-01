545 zu 544 zu 528. Das ist der enge Zwischenstand beim bisherigen 2021er-Handelsvolumen per gestern. 545 Mio. hat der Verbund, 544 die OMV und 528 die Erste Group, so eng war es zuletzt in den Nullerjahren. Und ein starker Einstand für Neo-Verbund-Chef Michael Strugl. Denn weit über die letzte Dekade hinaus hatte die Erste Group bei den Handelsvolumina dominiert, auch 2020 war man mit 11,871 Mrd. klar die Nr. 1. Wie 2019 war die OMV, die 2020 auf 9,254 Mrd. kam und damit rund eine Mrd. zulegen konnte, erster Verfolger. Um Rang drei matchten sich 2020 bis zuletzt voestalpine und RBI, letztendlich hatte der Stahlriese mit 5,449 Mrd. zu 5,406 Mrd. knapp die Nase vorne. Andritz hatte übrigens Ende November mit 401,6 Mio. Euro den mit Abstand grössten Tagesumsatz eines ...

