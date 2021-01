Der Informatiker und Betriebswirt Jean-François Tarabbia begann seine berufliche Laufbahn 1991 als Software-Entwickler bei Siemens VDO Automotive und arbeitete dort auf verschiedenen Positionen, zuletzt als Chief Operating Officer der Division Body and Chassis von Siemens VDO Automotive in Regensburg. 2006 wechselte Tarabbia zu Hella, 2009 zu Segula Technologies in Frankreich. Zuletzt fungierte er bei Valeo als Group Senior Vice President für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...