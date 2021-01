Am Ölmarkt sind die Massnahmen führender Industriestaaten zur Eindämmung der Corona-Pandemie wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt.New York - Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 55,55 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 56 Cent auf 52,57 Dollar. Im Handelsverlauf waren die Ölpreise zeitweise noch deutlich stärker unter Druck. Am Ölmarkt sind die Massnahmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...