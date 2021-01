ADIDAS ist ein Top Value Wert dem wir eine sehr ordentliche Wachstumschance zurechnen. Wir investieren in ADIDAS! Adidas: ADS // ISIN: DE000A1EWWW0 Wir behaupten mal frech: Hätte Oscar Wilde Recht behalten, dass man von allem zwar den Preis kennt, aber von nichts mehr den Wert, könnte es ein Unternehmen wie Adidas gar nicht geben. Als Adolf und Rudolf Dassler in den 1920er Jahren in der heimischen Waschküche damit begannen, Sportschuhe herzustellen, ...

