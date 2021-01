In der Kalenderwoche 3 (KW3 - 2021) hat die Zeichnungsphase der ersten Anleihe-Emission des Jahres begonnen. Seit dem 22. Januar kann die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2021/26 der PANDION AG (WKN A289YC) gezeichnet werden. Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinskupon von 5,50% und einem Gesamtvolumen in Höhe von 30 Mio. Euro ausgestattet. Die Zeichnungsphase mit einer Mindestbeteiligung von 1.000 Euro läuft bis zum 29. Januar 2021. Der Anleihen Finder Redaktion hat PANDION-Chef Reinhold Knodel in dieser Woche verraten, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt für den Re-Start der Emission ist und was sich das "krisenresistente Unternehmen" vom Kapitalmarkt erhofft. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat im Übrigen bereits am ersten Zeichnungstag die neue 5,50%-PANDION-Anleihe gezeichnet.

Die Deutsche Lichtmiete AG wird ebenfalls eine Anleihe-Emission durchführen. Zum 01. Februar 2021 legt das Unternehmen die "EnergieEffizienzAnleihe 2027" (ISIN DE000A3H2UH3), die jährlich mit 5,25% verzinst wird und ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption auf bis zu 50 Mio. Euro) haben wird, auf. Die Anleihe, die in der Kategorie ökologisches und nachhaltiges Investment zu verorten ist, hat eine sechsjährige Laufzeit bis zum 31.01.2027 und kann ab einer Mindestzeichnungssumme von 3.000 Euro gekauft werden. Bereits im Oktober 2020 hat die Halloren Vermögen AG eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem jährlichen Zinskupon ...

