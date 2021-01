24.01.2021 Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX kann auch diese Woche mit einem Kursplus beenden und springt damit erstmals seit dem 24. Februar 2020 über die 3.000-Punkte-Marke. Diese gilt es nun zu halten. Wie bereits in der letzten Woche an dieser Stelle erwähnt verläuft knapp unter der 3.000 Punkte ein Widerstand in Form des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Wochen. Die technischen Indikatoren generieren durchwegs Kaufsignale, der RSI, den wir schon seit Monaten genau beobachten, ist auf 71 gefallen. Der österreichische Leitindex befindet sich damit zwar noch immer im überkauften Bereich, jedoch nur noch knapp. Der Aufwärtstrend hat sich nun ein wenig abgeflacht, ist aber immer noch intakt. Für die nächste Woche erwarten wir den ATX weiterhin im ...

