In den beiden Studien TENAYA und LUCERNE wurde Faricimab bei Patienten eingesetzt, die an neovaskulärer oder "feuchter" altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) leiden, wie Roche am Montag mitteilte.Beide Studien erreichten die gesteckten Ziele (primäre Endpunkte). Sie zeigten, dass Patienten, die Faricimab-Injektionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...