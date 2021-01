Mit ordentlichen Kursgewinnen reagierte die Aktie von Siemens Energy +4,52% am Montagmorgen auf die vorläufigen Zahlen. Beinahe fünf Prozent geht es mit den MDAX-Papieren nach oben. Operative Verbesserungen bei sinkenden Kosten haben Siemens Energy im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (per 31. Dezember) zu einer Rückkehr in die Gewinnzone verholfen. Das operative Ergebnis (habe plus 243 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...