Bilfinger ist laut eigenen Angaben beim EPCM-Auftrag für das Schweizer Spezialchemieunternehmen Clariant im Plan. Das Unternehmen baut in Rumänien eine großtechnische Produktionsanlage für Zellulose-Ethanol. Den Auftrag wickelt der Mannheimer Industriedienstleister bereits ab und meldet, dass die Arbeiten auf der Baustelle trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie aufrecht erhalten würden. "In den letzten Monaten wurden bei dem Bauprojekt zahlreiche Meilensteine erreicht, so etwa die Installation der Mehrzahl der großen Teile der Produktionsanlage. Dadurch sind wir im Plan mit Blick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...