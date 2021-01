Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 10:30 liegt der ATX mit +0.28 Prozent im Plus bei 3011 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +2.18% auf 31.575 Euro, dahinter Mayr-Melnhof mit +1.71% auf 172.5 Euro und VIG mit +1.05% auf 21.575 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13879 (+0.03%). - Ciao, ATX!- Gute Sager von Bank of America und Peter Brezinschek - FACC vs. Österreichische Post um die Nummer 1- PIR-News: Flughafen Wien, Do&Co, Österreichische Post, Fabasoft, Erste Group, RBI, Wienerberger- Kurze: CA Immo, voestalpine, Bawag- Unser Robot sagt: FACC, Post, Palfinger und weitere Aktien auf dem Radar- Auto1 startet IPO- Börsegeschichte 25.1.- Depots dad.at, bankdirekt.at, wikifolio DE000LS9BHW2: Erste-Bonuszertifikat auf Telekom Austria gekauft- ...

