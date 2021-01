R. Stahl hat eine neue Generation explosionsgeschützter LED-Scheinwerfer in drei Leistungsklassen mit 100 W, 160 W und 225 W vorgestellt. Die Scheinwerfer im robusten Edelstahlgehäuse halten auch extremen Temperaturen bis -60 bzw. +60 °C stand. Die Scheinwerfer sind außerdem in der Schutzart IP 66 ausgeführt und bieten eine Schlagefestigkeit der Klasse IK10. Für den Offshore-Einsatz gibt es daneben auch Gehäuseausführungen aus doppelt beschichtetem Edelstahl 316L. Durch das verschlankte Gerätedesign mit neuer Treibertechnologie konnte der Hersteller das Gewicht in der neuen Generation modellabhängig ...

