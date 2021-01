Die Aktie von BMW (BMW3.DE) steigt am Montag und testet die Hochs der vergangenen Woche, nachdem am Mittwoch die unterschrittene Unterstützung bei 69,94 Euro zurückerobert wurde. Seit Mitte März bewegt sich die Aktie in einem steigenden Trendkanal, sodass die obere Grenze, die aktuell bei 81,50 Euro liegt, ein mögliches Kursziel für die Bullen sein könnte. Dies würde jedoch einen Ausbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...