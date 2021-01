Tesla 2.29% AktienMax (BAMBUS10): ?? Für alle, die sich noch eine Vorschau zur neuesten Podcast-Episode über Tesla wünschen. ?? In dieser https://open.spotify.com/episode/67NIrFEDDb6tx3PTcOtt84analysieren wir Tesla nach den 7 Fragen von Peter Thiel: 1?? Technologie: Hat Tesla eine disruptive Technologie entwickelt? - Ein Vergleich mit Verbrennungsmotor und Wasserstoff ?? 2?? Timing: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Tesla? - Elektro-Energie und Zero Emission Vehicle Credits ? 3?? Monopol: Hat Tesla ein Monopol bei Elektroautos? ?? 4?? Team: Wer sind neben Elon Musk weitere Teammitglieder? ?? 5?? Vertrieb: Warum verkauft Tesla seine Autos nur online? ?? 6?? Langlebigkeit: Was sind Teslas langfristige Wettbewerbsvorteile? ?? 7?? Secret: Was ist ...

