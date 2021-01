Auf dem Radar: FACCFACC hatte in den letzten 5 Handelstagen um +70.7% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Freitag mit 4.496.735 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug 19.47%. Zuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 21,6 Prozent gewonnen (Einzeltage: 13,16; 4,89; 2,45). Stieg am Freitag um 13,16 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 488% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 28,62 Prozent Plus. Am Freitag auf neuem Jahreshoch geschlossen (10,92). Mit 76,69 Prozent Buys jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Kauf-Anteil.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 10,70 /10,80Veränderung zu letztem SK: -1,56% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...