Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,24% auf 84,8, davor 6 Tage ohne Veränderung , Palfinger -4,21% auf 29,6, davor 4 Tage im Plus (7,29% Zuwachs von 28,8 auf 30,9), Wienerberger -1,17% auf 28,84, davor 3 Tage im Plus (1,11% Zuwachs von 28,86 auf 29,18), Andritz -3,16% auf 39,82, davor 3 Tage im Plus (4,9% Zuwachs von 39,2 auf 41,12), BKS Bank Stamm-2,22% auf 13,2, davor 3 Tage ohne Veränderung Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Palfinger (bester), Österreichische Post (bester), RBI (bester), Uniqa (bester), Warimpex (bester), ATX TR 1. Lenzing ( 21,98%)2. Österreichische Post ( 15,51%)3. CA Immo ( 14,19%)4. Verbund ( 13,39%)5. Wienerberger ( 10,58%)6. voestalpine ( 7,37%)7. OMV ( 7,27%)8. AT&S ( 6,51%)9. Andritz ( ...

