Das Impfstoffunternehmen Valneva und Instituto Butantan, Hersteller von immunbiologischen Produkten, starten eine Kooperation bei der Entwicklung und der Herstellung sowie Vermarktung von Valnevas Single-Shot-Chikungunya-Impfstoff VLA1553 in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMIC). Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Valneva seine Chikungunya-Impfstofftechnologie an das Instituto Butantan übertragen, das den Impfstoff in LMICs entwickeln, herstellen und vermarkten wird. Darüber hinaus wird das Instituto Butantan bestimmte klinische und Phase-4-Beobachtungsstudien bereitstellen. Valneva CEO Thomas Lingelbach: "Die schrecklichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Welt haben die Bedeutung von Impfstoffen für die Bekämpfung von Krisen im ...

