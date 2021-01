Zürich (awp) - Die auf Dienstleistungen in Asien spezialisierte DKSH hat vom Lebensmittelgiganten Kraft Heinz weitere Aufträge erhalten. Über die bereits bestehende Partnerschaft hinaus wird DKSH ihre Vertriebsdienstleistungen für Kraft Heinz nun auch in Hongkong und Macau erbringen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Kraft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...