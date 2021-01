Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen freuen sich aktuell über die beste Zeit an der Börse, seit dem Börsenstart. Denn so gut hat PowerCell noch nie performt wie derzeit. Aktuell wird jeden Tag ein neuer Bestwert aufgestellt und ein Ende der Kurs-Rallye scheint nicht in Sicht.

Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie PowerCell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...