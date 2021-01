Die Strabag-Tochter Strabag Property and Facility Services GmbH Österreich (kurz: Strabag PFS Österreich) hat von der Raiffeisen Holding NÖ-Wien eine Erweiterung des bestehenden Auftrags erhalten. Die Gesellschaft wird demnach alle infrastrukturellen Facility Services für vier Büroimmobilien der Raiffeisen-Zentrale, das Rechenzentrum und insgesamt 23 Bankfilialen in Wien übernehmen. In Summe werden ca. 73.000 m2 Nettofläche betreut. Zum Leistungsportfolio gehören neben den bereits vereinbarten technischen Facility Management-Leistungen nun auch die Unterhaltsreinigung, Fenster- und Fassadenreinigung, die Reinigung der Außenflächen sowie Sonderreinigungen. Strabag PFS Österreich verfügt über ein jährliches ...

