Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Evotec den heutigen Handel. Immerhin schießt der Kurs rund fünf Prozent in die Höhe. Damit müssen für eine Wertpapier nun 31,44 EUR hingeblättert werden. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...