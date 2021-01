Eine höhere Preisspanne für den Börsengang von Qualtrics und die mögliche Übernahme von Signavio treiben auch am Dienstag die Aktien von SAP an. Ein neues Jahreshoch rückt nun in greifbare Nähe.Laut einem Bloomberg-Bericht steht SAP kurz vor der Übernahme des Berliner Anbieters Signavio. Mit einem Deal wolle das Unternehmen sein Angebot zur Nutzung von Programmen über das Internet ausbauen. Eine Übernahme ...

