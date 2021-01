Die Experten von aktienlust.tv sehen aktuell die Börsen sehr differenziert. Auf der einen Seite gibt es bereits echte Exzesse, die irgendwann in einem großen "Knall" enden, doch das gilt keinesfalls für den Gesamtmarkt. Selbst im Technologiesektor kann man keinesfalls von grundsätzlichen Übertreibungen sprechen. So sind die großen IT-Giganten wie Apple, Alphabet oder Facebook cashbereinigt alles andere als überbewertet. Doch was sich zuletzt bei Aktien wie GameStop oder iRobot abspielte, kommt ganz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...