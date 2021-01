Die börsennotierte S Immo AG veröffentlicht nun Details zum angekündigten Green Bond. So hat die Anleihe ein Volumen von 150 Mio. Euro und eine Laufzeit von sieben Jahren, der Kupon beträgt 1,75 Prozent per annum. Die Stückelung ist 500 Euro je Teilschuldverschreibung - Privatanleger in Österreich und Deutschland können vom 28.01.2021 bis 03.02.2021 (vorzeitige Schließung vorbehalten) bei Kreditinstituten zeichnen. CEO Ernst Vejdovszky: "Mit der erfolgreichen Anleiheemission können wir unser kontinuierliches Wachstum fortsetzen. Die erstmalige Emission eines Green Bonds ist die logische Weiterführung unseres jahrelangen Engagements in Sachen Nachhaltigkeit. Das investorenseitige Interesse bestätigt unseren Fokus auf moderne, ...

