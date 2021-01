Maßgeblich gestützt von starken Entwicklungen in den Automatisierungs- und Software-Geschäften der Sparte Digital Industries sowie von einem höher als erwarteten Wachstum in China lagen die operativen Ergebnisse von Siemens deutlich über den Werten des Vorjahreszeitraums, der noch nicht von der Corona-Epidemie beeinflusst war. Die gültigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 (1.10.2020 bis 30.9.2021) will Siemens am 3. Februar 2021 bekannt geben. Die folgenden Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 und die drei wichtigsten Sparten sind daher vorläufig. Umsatz der ...

