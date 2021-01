Der neue DKG-Geschäftsführer Professor Limper war bis 2019 CEO der HF Mixing Group und hat einen Lehrauftrag an der RWTH Aachen. Er ist in der Branche als Wissenschaftler und Unternehmer international anerkannt. Der Deutschen Kautschuk-Gesellschaft gehört Limper seit 1990 als Mitglied an, seit 2018 ist er auch Mitglied des DKG-Vorstandes. Die DKG vereinigt als gemeinnützige Forschungsvereinigung 900 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...